Técnico do São Paulo critica gramado do Allianz Parque

O estado ruim do gramado do Allianz Parque também preocupa o técnico do time adversário do Palmeiras pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O colombiano Juan Carlos Osorio criticou as condições do campo onde o São Paulo joga no domingo, mas explicou que isso não pode ser considerado uma justificativa para uma má atuação.

"O estádio é ótimo, mas a grama, não. Pelo que vi no jogo com o México (amistoso da seleção brasileira) não estava em ótima condição para um jogo profissional", comentou o treinador. No dia 7 de junho, o colombiano e o coordenador técnico do São Paulo, Milton Cruz, foram ao Allianz Parque para ver o primeiro amistoso do Brasil antes da disputa da Copa América.

O excesso de eventos no estádio tem impedido a grama a adquirir as melhores condições. "Isso não é uma desculpa. É ruim para ambos os times e certamente os jogadores mais técnicos deles também sentirão", comentou o treinador. Para evitar o desgaste do campo, o Palmeiras tem evitado treinar no estádio.

Será a primeira visita do São Paulo à arena do rival depois de perder por 3 a 0 no Campeonato Paulista. O resultado, porém, não motiva uma revanche da equipe. "Não é revanche. Futebol é competir em alto nível, mas respeitando o rival. O último jogo o time tomou um gol aos 3 minutos e Rafael (Toloi) foi expulso aos 8 minutos. Esperamos que seja diferente", explicou.