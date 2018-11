Técnico do São Paulo defende Nenê após pênalti perdido no Morumbi

André Jardine, efetivado no cargo de técnico do São Paulo para 2019, saiu em defesa do meia Nenê, que perdeu um pênalti no empate do Morumbi com o Sport por 0 a 0, nesta segunda-feira.

"O Nenê é uma liderança importante no nosso vestiário. Encarou o São Paulo como um dos maiores desafios de sua carreira, é muito dedicado, foi decisivo em muitos jogos. Errar pênalti faz parte. É o primeiro que ele erra, fez alguns outros importantes. A gente sabe o quanto é difícil um pênalti nessa situação, vem na cabeça que não se pode errar. Ele está bastante chateado. Entendo que aqui dentro está todo mundo trabalhando demais para dar alegria ao torcedor e, nos momentos difíceis, quero que meus jogadores tenham certeza que estamos ao lado deles. Sempre juntos", afirmou o treinador em entrevista coletiva, no Morumbi.

Após o empate, o São Paulo não depende só das suas forças para ficar entre os quatro times que garantem vaga direta na Libertadores. Após o empate de ontem com o Sport por 0 a 0, no Morumbi, o time continua em quinto lugar e terá de vencer a Chapecoense, fora de casa, e torcer contra o Grêmio, que vai enfrentar o Corinthians, em Porto Alegre.

"A gente sai bastante frustrado com o resultado, obviamente não era o que a gente queria. Tínhamos condições de vencer. O primeiro tempo foi mais trancado. A gente procurou espaço e teve um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim teve algumas alternativas. No segundo tempo, uma alteração tática destrancou um pouco o jogo, proporcionou que a gente fosse mais agressivo. Infelizmente pecamos na finalização, no último passe. Talvez a ansiedade tenha atrapalhado, justamente por estar todo mundo querendo demais colocar o São Paulo no G4", disse Jardine.