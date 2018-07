Técnico do São Paulo, Émerson Leão, tem casa assaltada na Capital

SÃO PAULO - O técnico do São Paulo, Émerson Leão, teve a casa assaltada no último sábado, no bairro do Jardim Paulista, zona sul de São Paulo. O treinador registrou a queixa no 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi, mas segundo a polícia, ele não informou quais pertences foram levados pelos criminosos.

Leão chegou a sua residência e se deparou com os bandidos, que fugiram. O treinador não chegou a sofrer nenhum tipo de agressão e nem pôde evitar a fuga dos bandidos. A polícia não tem informações sobre os assaltantes.

Após o susto, o treinador aproveita o domingo para descansar e na segunda-feira, às 9h, comanda mais um treinamento do São Paulo no Centro de Treinamento, visando a partida contra o Bragantino, quarta-feira, em Bragança, pelo Campeonato Paulista.