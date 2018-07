Técnico do São Paulo faz três mudanças para enfrentar o Linense

O São Paulo terá três novidades para enfrentar o Linense, nesta quarta-feira, em São José do Rio Preto, pelo Campeonato Paulista. O técnico Edgardo Bauza tirou do time o zagueiro Lugano, o volante João Schmidt e o meia Centurión para promover as entradas de Rodrigo Caio, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos, que retorna ao time após quatro jogos em recuperação de uma lesão.

Bauza definiu a equipe em treino fechado na tarde desta terça-feira no CT da Barra Funda. Depois de escalar a formação com três volantes e dois meias nos últimos compromissos, o argentino retorna ao seu esquema preferido, o 4-2-3-1. Os titulares devem começar a partida com Denis; Bruno, Rodrigo Caio, Maicon e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes, Daniel, Ganso e Michel Bastos; Calleri.

Fora Rodrigo Caio, as duas principais novidades são os retornos dos meias Ganso e Michel Bastos. Juntos, a dupla participou de 11 dos 19 gols do time na temporada e esteve ausente do clássico com o Santos, no último domingo. Michel estava lesionado e já o camisa 10, artilheiro do São Paulo em 2016 com seis gols, cumpria suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O São Paulo vem de quatro jogos sem perder, com uma vitória e três empates. Mesmo irregular, a série deu ao time a liderança do Grupo C. "Claro que não está agradando, mas estamos tentando o máximo possível para melhorar. Se não perde já é um passo muito grande. Está mais perto da vitória", disse nesta terça-feira o lateral-esquerdo Carlinhos.