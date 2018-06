Técnico do Sevilla elogia, mas promete quebrar embalo do United

O técnico do Sevilla, Vincenzo Montella, admitiu nesta segunda-feira que o time espanhol terá dificuldade para superar o Manchester United no jogo da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça. Mas prometeu empenho para acabar com a recente série de bons jogos do rival inglês.

+ Recuperado, Iniesta treina e pode enfrentar o Chelsea, na quarta

O United vem de vitórias sobre os rivais Chelsea e Liverpool, no Campeonato Inglês. E, contando com o empate sem gols do jogo de ida com o Sevilla, a equipe de Manchester vem de uma sequência de cinco jogos sem derrotas.

"Sabemos que o United está numa boa sequência, mas esperamos poder interrompê-la", declarou Montella, nesta segunda. "O Manchester é um grande rival, com grandes jogadores e um treinador incrível. É um clube com muita história e teremos que dar o nosso máximo para aproveitar nossa oportunidade", pregou.

Para Montella, um dos maiores desafios da equipe espanhola nesta terça será lidar com a força física do rival inglês. "O Manchester é um time de jogadores que usam muito a força física, são fortes, e isso é comum em times de primeiro nível", avaliou.

Por outro lado, o treinador aposta na identidade do Sevilla para fazer a diferença nesta terça. "Somos uma equipe com sua própria identidade, algo que o clube já tinha antes de eu chegar aqui, com grande história e um espírito que devemos colocar em campo. Cada jogo é diferente e devemos jogar este com as nossas características. Com certeza, teremos as nossas chances, com a nossa qualidade e nosso jeito de jogar."