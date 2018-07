Técnico do Sevilla festeja tricampeonato na Liga Europa: 'Amamos esta competição'

O título, porém, veio com muito sofrimento, principalmente no primeiro tempo, quando a equipe inglesa foi claramente melhor. Até abriu o placar e teve chances para ampliar. A reviravolta aconteceu logo no começo do segundo tempo, quando o Sevilla empatou aos 17 segundos e não demorou para virar.

"O Liverpool estava no topo no primeiro tempo e poderia ter nos vencido. Mas o contrário foi verdadeiro no segundo tempo. Sentimos muita confiança quando marcamos o primeiro gol", comentou o treinador, que escolheu o intervalo como determinante para arrumar o seu time.

"Tínhamos que fazer algo no intervalo. O Liverpool tem um grande time e se estabeleceu rapidamente na partida. Tivemos que ter fé em nós mesmos. Precisamos nos sentir como se estivéssemos em nosso estádio. E a torcida foi incrível. Eles deram o máximo e nos sentimos protegidos", declarou Emery.

Eleito o melhor jogador da partida, o meia Coke confirmou a estratégia do treinador em reforçar a confiança dos seus jogadores no vestiário. "Unai Emery nos disse no intervalo que deveríamos ter fé em nossa estratégia. Tivemos um grande início no segundo tempo, empatamos rápido e a partir daí jogamos muito bem", disse o capitão do time espanhol.