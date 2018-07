Técnico do Shakhtar se recupera bem após cirurgia

Gerente do hospital, Catalin Carstoiu disse anteriormente que a cirurgia foi realizada em Lucescu na noite de domingo por causa do acúmulo de sangue na cavidade pleural do treinador romeno. A operação também serviu para corrigir as costelas quebradas.

Antes da cirurgia, Lucescu foi visitado no hospital por Rinat Akhmetov. O proprietário do Shakhtar Donetsk estava fora por conta das celebrações do Natal Ortodoxo, mas foi até a Romênia para encontrar o técnico, a quem chamou de amigo.

O carro em que Lucescu estava foi atingido por um bonde elétrico na sexta-feira. A polícia está investigando o caso. O treinador, que foi campeão da Liga Europa em 2009 pelo Shakhtar, também treinou a Inter de Milão, o Galatasaray e clubes romenos.