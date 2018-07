Técnico do Shakhtar se recupera e deixa hospital

Lucescu também precisou passar por cirurgia por causa do acúmulo de sangue na cavidade pleural. O técnico garantiu estar bem, mass os médicos o aconselharam a evitar o frio e explicaram que ele voltará no final desta semana ao hospital para realizar novos exames. O técnico declarou que voltará a trabalhar no clube ucraniano na próxima semana.

O treinador está no Shakhtar desde 2004 e faturou o título da Copa da Uefa - a atual Liga Europa - em 2009. Lucescu também já comandou, entre outros, a seleção romena, o Milan e o Galatasaray.