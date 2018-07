Técnico do Sport promove mudanças para jogar contra o Coritiba

RECIFE - O técnico do Sport, Eduardo Baptista, optou por três mudanças na equipe para encarar o Coritiba, neste domingo, às 18h30, no Couto Pereira, em Curitiba, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Renan Teixeira foi escalado para o lugar de Wendell no meio de campo.

Outra novidade foi a decisão de tirar, de uma só vez, os meias Ananias e Ailton. Quem saiu ganhando foi Augusto César, que acaba de chegar do Internacional e já conquistou espaço para começar uma partida entre os titulares. Leonardo comandará o ataque do Sport.

Para Baptista, o mais importante é o time com bom jogo ofensivo desde o início. O trabalho no início do Brasileirão é fazer com que a equipe apresente fora de casa o mesmo futebol competitivo que normalmente mostra na Ilha do Retiro. O comandante continua negociando a contratação de reforços para a segunda metade do campeonato.