Técnico do Stoke City é denunciado por conduta imprópria

LONDRES - O técnico do Stoke City, Mark Hughes, foi denunciado nesta sexta-feira pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), por conduta imprópria. O treinador, que corre o risco de levar uma suspensão, tem até quinta-feira para se defender.

A FA alega que Hughes teve conduta imprópria ao reagir de forma irritada diante da expulsão do meia Glenn Whelan na partida contra o Newcastle, nesta quinta. O Stoke acabou sendo goleado por 5 a 1.

Insatisfeito com a expulsão, ainda no fim do primeiro tempo, Hughes foi expulso do gramado pelo árbitro. E, ao se dirigir às arquibancadas, jogou seu casaco para trás e acertou a linha do campo. A derrota deixou o Stoke no meio da tabela do Campeonato Inglês, na 10ª colocação, com 21 pontos.