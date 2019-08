Técnico do sub-20, Ricardo Resende dirigirá Cruzeiro contra o Avaí no domingo

Ainda que sem ter escolhido um substituto para Mano Menezes, que deixou o comando do time na sequência da derrota para o Internacional por 1 a 0, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro apontou nesta quinta-feira que Ricardo Resende, atualmente à frente da equipe de juniores, o sub-20 do clube, será o seu treinador interino.

Resende será o responsável por comandar o Cruzeiro no domingo, quando a equipe vai encarar o Avaí, na Ressacada, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a diretoria vai buscar "com calma" no mercado o sucessor de Mano para a sequência da temporada 2019.

"Ao mesmo tempo, segundo o diretor de futebol, Marcelo Djian, a diretoria vai trabalhar com calma para escolher o substituto do técnico Mano Menezes, que se desligou do clube após a partida contra o Internacional, pela Copa do Brasil", afirmou o Cruzeiro, em nota oficial.

A saída de Mano se dá em um momento complicado da temporada, com o time apenas na 18ª colocação no Campeonato Brasileiro, com dez pontos, sem vitórias há oito jogos e em desvantagem nas semifinais da Copa do Brasil. Só que a situação do seu adversário no fim de semana é ainda pior, pois o Avaí é o lanterna do Brasileirão com cinco pontos e nenhuma triunfo na competição.

Esta foi a segunda passagem de Mano pelo Cruzeiro, tendo sido iniciada em julho de 2016, com a conquista de dois títulos da Copa do Brasil (2017 e 2018) e dois do Campeonato Mineiro (2017 e 2019). Somado os dois períodos em que esteve à frente do clube, foram 235 jogos, com 112 vitórias, 69 empates e 54 derrotas.