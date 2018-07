Técnico do sub-2013, Mabília celebra recuperação do Grêmio no Gaúcho

PORTO ALEGRE - Ainda com a lembrança da derrota na estreia no Campeonato Gaúcho, o técnico Marcelo Mabília celebrou a recuperação do Grêmio, que derrotou o Lajeadense por 2 a 1, em casa, pela segunda rodada. O treinador elogiou a atuação da equipe na partida, realizada nesta quinta-feira na Arena Grêmio.

"O campeonato começou hoje. Em um piso adequado, mostramos qualidade e organização", disse Mabília, comparando as condições do jogo com as enfrentadas no último domingo, na derrota por 1 a 0 para o São José, em partida disputada sob intenso calor no gramado sintético do Estádio Passo D''Areia, o que provocou até queimaduras nos pés de alguns jogadores.

A vitória levou os Grêmio aos três pontos, na quinta colocação no Grupo B. No próximo domingo, novamente no seu estádio, o time vai enfrentar o Aimoré, às 19h30, mas dessa vez com o time principal, dirigido por Enderson Moreira.