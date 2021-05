Técnico do sub-23, Danilo comanda o Corinthians interinamente

Com a saída do técnico Vagner Mancini, demitido após a derrota para o Palmeiras, neste domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista Sicredi 2021, Danilo vai assumir o clube interinamente. O ex-jogador do Corinthians e que atualmente comanda o time sub-23, vai comandar o treino desta segunda-feira, 17, no CT Joaquim Grava. É o início do trabalho de reconstrução após as eliminações no Paulistão, na Copa Sul-Americana e a demissão do técnico Mancini.

Caso a diretoria do clube não anuncie um novo treinador até quinta-feira, Danilo deve comandar o time contra o Sport Huancayo, às 21h30, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana. O time do Parque São Jorge já está eliminado e apenas cumpre tabela diante do time peruano. Os nomes analisados pela diretoria são alguns identificados com o clube, como Fábio Carille, Mano Menezes e Antonio Carlos Zago, e também treinadores que ainda não dirigiram o Corinthians, como Dorival Junior e Lisca.

A estreia da equipe corintiana no Campeonato Brasileiro de Aspirantes será no dia 10 de junho, contra o Santos. Depois de encerrar a carreira como atleta, em 2019, o ex-camisa 20 tirou a licença B para treinadores de categorias de base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Danilo acompanhava com frequência os treinos do time principal comandados por Vagner Mancini.

Com a eliminação no Campeonato Paulista, o Corinthians terá duas semanas de preparação até a estreia no Campeonato Brasileiro, dia 30, diante do Atlético Goianiense.

“É triste. A gente entende o torcedor, as críticas, a cobrança. Saímos da Sul-Americana na mesma semana em que fomos eliminados pelo maior rival no Paulista, é uma tristeza muito grande. Mas no futebol não tem tempo de ficar lamentando, já temos outros desafios pela frente, agora é esquecer isso, trabalhar o mais forte possível para evoluir e buscar os resultados, que é o que a gente deseja e a torcida também”, disse o atacante Gustavo Silva.