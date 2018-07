Técnico do Tottenham é acusado de sonegar impostos

Além do técnico de 64 anos, também está sendo acusado o ex-presidente do Portsmouth, Milan Mandaric, que foi quem teria feito tais pagamentos ilegais. O promotor John Black afirma que eles tiveram a intenção de burlar as leis britânicas "O dinheiro transferido para uma conta em Mônaco era deliberadamente e desonestamente pago por Mandaric e recebido por Radkanapp, com a intenção de fugir dos impostos da Grã-Bretanha", disse ele nesta segunda-feira, quando teve início o julgamento.

Redknapp treinou o Portsmouth de 2002 a 2004 e depois de 2005 a 2008. O dinheiro recebido por meio de uma conta em Monaco seria referente à porcentagem que ele tinha direito sobre o lucro da venda de jogadores. O técnico nega a acusação.

O treinador é tido pela imprensa local como o favorito a substituir Fabio Capello no comando da seleção inglesa ao fim da Eurocopa, uma vez que desenvolve bom trabalho no Tottenham. Em novembro, Redknapp passou por uma pequena cirurgia cardíaca e teve que se afastar do trabalho por alguns dias.