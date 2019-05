Técnico do Tottenham vê avanço de Kane em recuperação, mas não garante escalação

A cinco dias da grande final da Liga dos Campeões, o técnico Mauricio Pochettino afirmou nesta segunda-feira que ainda não sabe se poderá contar com o atacante Harry Kane no sábado, diante do Liverpool, em Madri. Artilheiro do time nas últimas temporadas, o jogador está machucado desde o início de abril.

"Ele começou na semana passada a trabalhar com o grupo. A sensação é positiva. Ainda temos uma semana pela frente e, no sábado, vamos avaliar como ele está evoluindo. É importante que ele esteja se sentindo bem e veremos o que vai acontecer", declarou o treinador argentino, nesta segunda.

Kane sofreu uma lesão no ligamento lateral do tornozelo esquerdo no dia 9 de abril, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Manchester City. Ele deixara aquele jogo mais cedo e até precisou de muletas para sair do estádio.

Mesmo se Kane estiver totalmente recuperado a tempo de jogar a decisão, Pochettino evitou garantir a vaga de titular. "Não posso dizer agora se ele vai começar jogando ou não. Mas estou contente com a sua evolução física", disse o treinador, que evitou perguntas sobre o seu futuro.

O argentino é um dos cotados para comandar a Juventus, no lugar de Massimiliano Allegri, que deixou o cargo ao fim do Campeonato Italiano. "O que acontecerá comigo no futuro não é mais importante que a final da Liga dos Campeões. Estou com o foco totalmente voltado para a final", avisou o técnico do Tottenham.