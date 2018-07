Técnico do Tottenham volta à ativa após cirurgia cardíaca

Redknapp, de 64 anos, não dirigiu o time nos jogos contra o Fulham, pelo campeonato nacional, e contra o Rubin Kazan, pela Liga Europa.

"Às vezes você não percebe que há algo de errado. Eu me sinto melhor do que há três semanas", disse o treinador, que foi submetido a uma pequena cirurgia, ao canal Sky Sports. "Em me sinto bem, tenho mais energia do que antes. Estarei no banco, com certeza."

Invicto há oito jogos, o Tottenham pode chegar à terceira colocação se vencer o Aston Villa.

(Reportagem de Mike Collett)