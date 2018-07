Técnico do Uruguai afirma que seleção 'deu trabalho para Messi'

O técnico do Uruguai, Oscar Tabárez, destacou que seus comandados deram "trabalho" a Lionel Messi e comentou que, apesar da derrota por 1 a 0 para a Argentina, sua equipe mostrou vários aspectos positivos no jogo da Copa América, sobretudo no segundo tempo. "Temos de aproveitar algumas coisas que vimos neste jogo quando jogarmos a classificação (contra o Paraguai)", disse Tabárez em entrevista coletiva. "Não controlamos o jogo como queríamos. Eles fizeram com que nós recuássemos", comentou o treinador sobre o primeiro tempo.

Tabárez destacou a luta de seus jogadores e lamentou as oportunidades de gol perdidas. Para o treinador uruguaio, o gol de Agüero foi "mais por mérito do atacante do que por um erro defensivo".

Messi, que não balançou as redes, também foi objeto de análise de Tabárez. "Acho que demos trabalho para Messi". O comandante da 'Celeste' acrescentou que o astro do Barcelona, a quem chamou de "o melhor do mundo" na atualidade, "sempre surpreende", pois consegue se antecipar ao movimento que sabe que o defensor vai fazer. "O futebol é criar chances e se defender bem", sentenciou o técnico.

Para o jogo contra o Paraguai, Tabárez alertou que, apesar de ser uma equipe de um nível diferente do da Argentina, os paraguaios contam com "jogadores com faro de gol" e "velocidade nas transições", algo que foi evidenciado no empate com a Argentina.