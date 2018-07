Técnico do Uruguai elogia equipe após goleada em amistoso

O técnico da seleção uruguaia, Oscar Washington Tabárez, afirmou que durante a vitória por 4 a 1 em cima de Israel, em amistoso disputado em Montevidéu, viu "coisas interessantes" no rendimento do time às vésperas da estreia na Copa do Mundo, no dia 11 de junho, diante da França.

"A equipe demonstrou no campo algumas coisas que eu gostaria dever", disse Tabárez.

"Tivemos muita força pelas laterais e fiquei muito satisfeito com a atuação de González. Vi nele confiança e entusiasmado",acrescentou.

O meia Ignacio González, do Valencia (Espanha), é o "cérebro" da seleção uruguaia, mas ficou de fora da maior parte das Eliminatórias por problemas físicos.

Após a vitória da "Celeste Olímpica", o treinador destacou que tirou como conclusão que o time "precisa de mais mobilidade e velocidade" para sair da defesa.

"Temos coisas para corrigir, mas fiquei satisfeito com o rendimento do grupo", comentou.

Mas de 50 mil pessoas estiveram no estádio Centenário para a partida de despedida do elenco, que viajará no dia 4 de junho para a África do Sul.

Tabárez agradeceu pelo apoio: "Ficamos todos muito satisfeitos com o apoio dos torcedores".

Depois da estreia contra os franceses, o Uruguai ainda enfrentará África do Sul e o México pelo grupo A da Copa.