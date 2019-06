Técnico do Uruguai, Óscar Tabárez afirma que o Peru não deu um chute a gol

O técnico do Uruguai, Óscar Tabárez, parabenizou o Peru, mas lamentou a forma como a sua seleção foi eliminada da Copa América. Neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, os peruanos derrotaram os uruguaios por 5 a 4 na disputa por pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.

"A partida terminou 0 a 0 e o adversário não deu um chute no gol nos 90 minutos. Faz parte do jogo. Temos que aceitar a derrota e felicitar o adversário. São coisas que acontecem no futebol. Nos causa uma desilusão grande porque viemos para ganhar. Tentamos, nos esforçamos, mas não foi possível. Vamos continuar no caminho que estamos e buscar aprender", disse o treinador.

Em determinado momento da entrevista coletiva, Óscar Tabárez se irritou com um jornalista, que criticou o técnico pela falta de respostas mais objetivas para a eliminação uruguaia. "Não venho dar explicações a você e nem a ninguém, venho comentar o jogo. Você está no seu direito de perguntar. Se interpretou isso, tudo bem. Somos os mesmos de quando ganhamos ou perdemos", respondeu.

"Todas as derrotas machucam. Os problemas do futebol uruguaio não desapareceram para sermos campeões de tudo. Mas damos o melhor, fazemos o nosso melhor futebol e não colocamos culpa em nada", completou o treinador.