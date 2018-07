Técnico do Valencia sofre acidente de carro ao se chocar com um javali

O Valencia anunciou neste domingo que seu treinador, Marcelino García Toral, sofreu um acidente automobilístico. De acordo com comunicado oficial divulgado pelo clube, o técnico chocou seu veículo com um javali quando viajava para a região das Astúrias para passar o Natal.

"Nesta madrugada, Marcelino García Toral sofreu um acidente de trânsito quando viajava de volta às Astúrias, para passar as festas com sua família. O acidente aconteceu no quilômetro 125 da estrada de Logroño a Bilbao, ao cruzar com um javali e bater com seu veículo", comunicou.

O próprio clube também fez questão de tranquilizar sobre o estado de saúde de Toral. "O treinador foi atendido em um hospital e já recebeu alta médica", explicou o clube.

O acidente aconteceu horas depois da derrota do Valencia para o Villarreal, por 1 a 0, mesmo atuando em casa. Depois de um grande início de temporada, o time caiu de produção e é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol, com 34 pontos, 11 atrás do líder Barcelona.