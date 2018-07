Técnico do Vasco aposta na juventude para vencer o Fla

Ainda se recuperando de uma gastroenterite e sem sua força física plena, o treinador cruzmaltino ficará à beira do campo. Ele não quer perder o clássico por nada. "O Flamengo fez um investimento grande, trazendo nomes como Diogo, Deivid e mantendo o Maldonado. É um time muito experiente. Não é qualquer um que pode ter o Petkovic no banco", destacou o treinador.

Gusmão, porém, acredita que a juventude do Vasco vai suplantar a experiência do adversário. "Meu time é muito jovem, mas é de luta e não se entrega nunca. O que eles têm de experiência, nós temos de determinação", completou o treinador vascaíno, pupilo do colega Vanderlei, a quem se diz feliz por enfrentar.