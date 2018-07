Técnico do Vasco aproveita folga na semana para observar jogadores da base

A folga que o Vasco teve no meio de semana - com a parada no Brasileirão para os jogos da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil - está sendo utilizada pelo técnico Milton Mendes na observação de novos talentos da base e também para preparar melhor a equipe com vistas à sequência do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Ulisses, de 17 anos, o lateral-esquerdo Luan, de 19, o volante João Victor, 20, e os atacantes Marrony e Robinho, ambos de 18 anos, atletas do sub-20, participaram do treino comandado pelo treinador vascaíno nesta quinta-feira. Mendes mesclou outros jovens das categorias de base do clube que já integram o time profissional com o restante do elenco.

O técnico testou o grupo em movimentações táticas e técnicas no treinamento realizado no Complexo Esportivo de São Januário. Antes o grupo fez atividades na academia de musculação do CAPRRES (Centro Avançado de Prevenção, Reabilitação e Rendimento Esportivo).

O time cruzmaltino voltará a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, para enfrentar o Atlético Paranaense, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. A equipe carioca soma 23 pontos e ocupa a oitava colocação na tabela da competição.