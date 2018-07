Técnico do Vasco confirma ida de Fellipe Bastos ao Inter O volante Fellipe Bastos pode ser o quarto reforço do Internacional para a temporada. O jogador do Vasco chegaria para suprir a ausência de Guiñazu, que se transferiu de volta para o Libertad, e disputaria posição com Willians, que chega vindo da Udinese. A diretoria colorada se ofereceu para assumir a dívida que a vascaína tem com o Benfica e não consegue quitar.