Técnico do Vasco evita polêmica e demonstra confiança A venda de quatro jogadores durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, para ajudar a colocar em dia as contas do clube, é visto pelos vascaínos como um dos motivos que levaram a equipe a uma queda vertiginosa na competição. Nesta reta final, já são quatro derrotas seguidas e o sonho de uma vaga na Copa Libertadores cada vez mais distante.