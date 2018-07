Técnico do Vasco, Joel Santana passará por cirurgia neste domingo

Internado desde a manhã de sábado com fortes dores abdominais, o técnico do Vasco, Joel Santana, foi diagnosticado com uma colecistite (inflamação da vesícula biliar) aguda. O treinador de 65 anos será submetido a uma cirurgia às 17h deste domingo para retirada da vesícula e não há previsão de alta.

De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Pró Cardíaco, tudo depende da recuperação de Joel. De folga no fim de semana após a vitória sobre o Joinville por 2 a 0, na sexta-feira, o elenco do Vasco tem reapresentação marcada para esta segunda-feira.

Joel, que completará 66 anos em dezembro, havia deixado São Januário na sexta-feira, após o jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, sem se queixar de qualquer problema. Mas acordou no sábado com as dores e foi internado no hospital, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.