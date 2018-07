Técnico do Vasco minimiza goleada na estreia: 'Vamos dar a volta por cima'

Após uma temporada na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco fez seu retorno à Série A neste domingo. E logo de cara levou uma goleada de 4 a 0 do atual campeão Palmeiras. O técnico Milton Mendes, no entanto, tratou de minimizar o resultado e afirmou que o time carioca vai se recuperar rapidamente da goleada.

"Tivemos bons momentos no final do primeiro tempo e em vários pontos dos 90 minutos, mas fracionados. A diferença foi que eles fizeram os gols e nós não. O 4 a 0 coloca a gente numa situação que parece que foi um atropelo", disse o treinador, ao tentar minimizar a goleada.

Para Milton Mendes, o resultado se deveu em parte ao nervosismo de alguns jogadores que nunca haviam jogado na elite. "Nossa equipe, mesmo sendo jovem, tem muitos jogadores que ainda não tinham jogado uma Série A. Que o torcedor não fique apreensivo, pois vamos dar a volta por cima nisso tudo", declarou, ao fim da partida no Allianz Parque.

O técnico garantiu que o time está evoluindo e já projeta a recuperação no Brasileirão. "Estamos crescendo, evoluindo. Precisamos tirar a pressão dos nossos jogadores. É início de campeonato, trabalhamos e estamos nos dedicando muito. O Brasileirão é alta competitividade. Quando a oportunidade aparecer, não podemos desperdiçar, temos que fazer", afirmou.