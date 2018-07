Técnico do Vasco projeta time misto para sábado

"O time que eu vou levar a campo é de ótimo nível, em condições de representar o Vasco em qualquer situação. Tenho apenas que ter uma estratégia, uma vez que estamos em fase decisiva nas duas competições que disputamos", disse Cristóvão Borges, preocupado com a situação do Vasco na Copa Libertadores. O time ocupa a segunda colocação do equilibrado Grupo 5.

Borges relacionou apenas seis titulares para este sábado: Fernando Prass, Eduardo Costa, Diego Souza, Eder Luis, Wiliam Barbio e Alecsandro. Uma das novidades na lista é o atacante Romário, recém promovido ao time profissional.

Apesar do mistério do treinador, o Vasco deverá entrar em campo com: Fernando Prass; Allan, Fabrício, Douglas e Dieyson; Eduardo Costa, Fellipe Bastos, Juninho e Diego Souza; Éder Luís e Wiliam Barbio.