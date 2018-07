Técnico do Vasco torce por retorno de Ricardo Gomes

Para Cristóvão Borges, o eventual retorno de Ricardo Gomes deve ser encarado como uma vitória da vida e da força de vontade. "Sempre estarei à disposição do Vasco e do Ricardo", comentou, embora já tenha declarado que analisaria com profissionalismo qualquer convite que viesse a receber de outros clubes.

LIBERTADORES - O local da partida de estreia do Vasco na competição foi alterado pela Conmebol. O time carioca, que está no Grupo 6, vai disputar a sua primeira partida na próxima Libertadores em casa, contra o Nacional, do Uruguai. Assim, o campeão da última Copa do Brasil fará os dois primeiros jogos no Rio, mas vai disputar os últimos da fase de grupos como visitante.