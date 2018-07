Técnico do XV se inspira em campanha de 5 anos atrás para chegar na semifinal A maior surpresa entre os classificados para as quartas de final do Campeonato Paulista, o XV de Piracicaba quer ir ainda mais longe na competição. Depois de ser apontado como um dos favoritos ao rebaixamento, o clube conseguiu uma reação espetacular, se classificou no Grupo D e agora já sonha em avançar para as semifinais. O clube enfrenta o Santos neste domingo, na Vila Belmiro, em Santos.