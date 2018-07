Técnico e atletas exaltam trabalho no campeão Cruzeiro

Depois da vitória sobre o Goiás neste domingo no Mineirão, que garantiu o título antecipado do Brasileirão, o técnico Marcelo Oliveira tratou de agradecer a confiança que teve do presidente do Cruzeiro, Gilvan Pinho Tavares, e de toda diretoria do clube. Segundo ele, esse respaldo ao trabalho tem sido fundamental para o sucesso cruzeirense.

"Sou muito grato a ele (Gilvan Pinho Tavares), porque confiou no nosso trabalho. Nós trabalhamos muito. O trabalho em conjunto prevaleceu, diretoria apoiando, respaldando, incentivando e cobrando. Comissão técnica e jogadores absolutamente comprometidos", afirmou Marcelo Oliveira, que levou o Cruzeiro ao segundo título seguido do Brasileirão.

Um dos destaques do time bicampeão, o meia Everton Ribeiro também ressaltou os méritos coletivos da conquista. "Todo mundo se empenhou ao máximo, treinou a cada dia. O título é de todo mundo, independente de quem faz o gol", disse o jogador, que fez o segundo na vitória por 2 a 1 sobre o Goiás - Ricardo Goulart fez o outro neste domingo.

Everton Ribeiro, inclusive, já tratou de lembrar da chance de ganhar mais um título: na quarta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG na decisão da Copa do Brasil. "Já mostramos o nosso futebol, a gente vem de três vitórias importantíssimas (no Brasileirão), que nos dá fôlego e ânimo para mais uma final", disse o meia, mostrando confiança.

No meio da comemoração, o atacante Willian afirmou que a conquista do Brasileirão foi merecida e elogiou o elenco cruzeirense. "Esse é o melhor grupo que eu já trabalhei. Tive oportunidade de trabalhar em outros vitoriosos, de pessoas do bem, de pessoas de caráter, mas, com certeza, eu vivo o melhor momento da minha carreira, ao lado de grandes companheiros e de um clube abençoado", afirmou.