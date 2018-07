Técnico é dispensado e deixa o Hoffenheim em maio

O dirigente do clube Ernst Tanner admitiu que a tarefa do treinador, quando assumiu o posto em janeiro, "não era fácil", mas afirmou que o Hoffenheim tomou a decisão de procurar um novo técnico devido "ao desenvolvimento das últimas semanas". O nome do substituto ainda não foi divulgado.

Pezzaiuoli, de 42 anos, era o assistente-técnico de Ralf Rangnick, que comandou a equipe por quatro temporadas e foi demitido depois de não conseguir impedir a saída do volante brasileiro Luiz Gustavo para o Bayern de Munique. No último mês de março, Rangnick assumiu o Schalke 04.

O Hoffenheim vive situação tranquila na tabela do Campeonato Alemão, mas dificilmente conseguirá classificar-se para algum torneio continental. O time é o décimo colocado, com 37 pontos, nove pontos acima da zona do rebaixamento e oito abaixo da zona de classificação para a Liga Europa.