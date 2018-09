Técnico é punido por elogiar árbitro no Campeonato Inglês

O técnico Rafa Benítez foi punido pela Federação Inglesa por um motivo bastante curioso. O treinador do Newcastle elogiou o árbitro Andre Marriner antes da partida contra o Crystal Palace, realizada no último sábado, e o ato fez com que ele recebesse uma pena da entidade que comanda o futebol inglês.

De acordo com o regulamento da Liga, os técnicos não podem tecer qualquer comentário sobre os árbitros. Mesmo que seja algo positivo. Por isso, Benítez deverá ser penalizado, mas a pena será algo brando. Ainda não foi divulgada a punição, mas a tendência é que ele seja apenas advertido ou pague uma multa.

A determinação é algo novo no país, por isso a Federação não tem adotado medidas mais radicais. Benítez foi o primeiro caso. "Ele tem muita experiência, mesmo que o histórico dele com os jogadores nossos não seja o melhor no que diz respeito a cartões vermelhos. Estou confiante de que ele é um bom árbitro e que vai lidar normalmente com esse jogo", comentou o treinador.

O Newcastle volta a campo no sábado, quando encara o Leicester, às 11h (de Brasília). A equipe de Benítez é a 18ª colocada, com apenas dois pontos.