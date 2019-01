Técnico Eduardo Villegas assume o comando da seleção boliviana

Eduardo Villegas é o novo técnico da seleção boliviana. O treinador vai substituir o venezuelano César Farias, que estava no cargo desde maio do ano passado, interinamente. De acordo com o presidente da Federação Boliviana de Futebol, César Salinas, a contratação se deu pelo apoio popular ao nome do treinador.

"Atendendo a um pedido dos torcedores, está decidido que o professor Eduardo Villegas vai dirigir a seleção", afirmou Salinas, que também destacou os bons trabalhos do treinador no futebol local.

Villegas, de 54 anos, foi campeão boliviano ano passado pelo San José, superando os favoritos The Strongest e Bolívar. Este foi o seu sexto título nacional. "Estou muito animado, eu não esperava, mas vamos trabalhar para a seleção", disse Villegas, que vai dirigir a Bolívia na Copa América, a ser disputada no Brasil, e também nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Sua principal missão será colocar a Bolívia em uma posição honrosa no futebol sul-americano. Os bolivianos só ficaram à frente dos venezuelanos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa da Rússia, em 2018. Em 18 jogos, a seleção venceu quatro vezes, empatou duas e perdeu 12. Marcou 16 gols, mas sofreu 38.