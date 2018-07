Técnico egípcio do Al Ahly admite que não conhece Corinthians

TOYOTA - O técnico do Al Ahly, Hossam El Badry, admitiu não conhecer o Corinthians, próximo adversário da equipe no Mundial de Clubes. Com a vitória deste domingo sobre o Sanfrecce Hiroshima, por 2 a 1, os egípcios avançaram para as semifinais da competição, e agora terão pela frente o time brasileiro, na próxima quarta-feira, em Toyota.

"Não tive tempo de estudar bem o Corinthians, mas a atuação da minha equipe foi muito boa e agora devemos fazer nossa lição de casa e nos concentrar na equipe brasileira", declarou El Badry.

De fato, o treinador teve pouco tempo para estudar o Corinthians, já que sua equipe conquistou a Liga dos Campeões da África - competição que lhe garantiu no Mundial - somente no último dia 21, com a vitória diante do Esperance, da Tunísia.

Antes de pensar no Corinthians, no entanto, El Badry quer comemorar a vitória deste domingo. Ele fez questão de dedicá-la a todos as pessoas do Egito, país que passa por uma turbulência política. "Dedicamos essa vitória ao Egito, que enfrenta uma situação política complicada."