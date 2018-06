Técnico elogia campanha do Inter, mas alerta: 'Ainda não chegamos a lugar nenhum'

O Internacional vai permanecer no G4 do Brasileirão durante o mês de parada para a Copa do Mundo, mas o desempenho da equipe gaúcha até aqui não ilude o técnico Odair Hellmann. Em quarto lugar na competição, com 22 pontos em 12 rodadas, o time colorado estendeu a série invicta para oito jogos sem perder com a vitória por 3 a 1 sobre o Vasco, nesta quarta-feira à noite, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

"Não ganhamos nada ainda, não chegamos a lugar nenhum. Cumprimos um bom objetivo nessa primeira parte do campeonato. Precisamos retornar depois dessa parada, no mínimo, da mesma maneira. Que a gente possa aproveitar muito bem essa pausa e treinar forte, porque foi só um terço do torneio", afirmou o treinador em coletiva de imprensa.

Jogadores e comissão técnica do Internacional vão ganhar dez dias de folga a partir desta quinta-feira. O elenco vai se reapresentar no dia 25 e trabalhar em Porto Alegre até 4 de julho, quando viajará para Atibaia, cidade no interior de São Paulo, para fazer intertemporada até o dia 13.

"É importante, não só a ida à Atibaia, onde todos possam estar juntos e estreitar os laços de grupo, mas também treinar e trabalhar forte, como a gente fez nesses primeiros 12 jogos. Não podemos deixar cair, para isso precisamos aproveitar em todos os níveis", disse Hellmann, que só vai comandar de novo a equipe gaúcha contra o Atlético-PR, em 19 de julho, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Quando a competição voltar, o treinador espera ter o retorno de D'Alessandro dentro de campo, apesar de não rotular o meia como reserva nem titular do time. O argentino trata de entorse no tornozelo esquerdo e não joga desde a quarta rodada do torneio, quando o Inter perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, no Rio.

"O D'Alessandro faz parte do grupo do Internacional. Ele é um jogador importantíssimo, tanto dentro como fora do gramado. Vai nos ajudar muito. Infelizmente, ele não pôde participar neste momento, mas nos ajudou no vestiário. Vai voltar depois do período de folga e ser muito importante", garantiu Hellmann.