Técnico elogia luta do Cruzeiro para conseguir virada em estreia

O técnico Marcelo Oliveira festejou a estreia vitoriosa do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, no último domingo, quando o time bateu o Democrata por 2 a 1, em Governador Valadares. Ele destacou que a equipe precisou superar as condições ruins do campo do Estádio Mammoud Abbas e apresentou muita luta para conseguir a virada no segundo tempo da partida.

"A intenção é vencer sempre. Às vezes encontramos algumas dificuldades neste início de campeonato, como jogar fora de casa, em campo ruim, contra uma equipe que conhece bem o seu estádio. O gol deles não estava no nosso plano. No intervalo nós corrigimos algumas situações e no segundo tempo tivemos as melhores oportunidades. É preciso ter confiança diante das adversidades e a nossa equipe teve. Acreditamos que era possível vencer e conseguimos uma grande vitória fora de casa", afirmou.

Como perdeu vários titulares e ainda não regularizou a maioria dos seus reforços, Marcelo teve que apostar em alguns jovens, como Eurico e Judivan, diante do Democrata. O treinador aprovou a atuação das promessas e destacou o bom preparo físico dos demais jogadores, pois a virada só foi assegurada nos 20 minutos finais do segundo tempo.

"Estamos satisfeitos porque conseguimos colocar alguns jogadores jovens em campo. Eles precisam disso para irem se ambientando e se entrosando aqui no profissional. Foi uma boa vitória e fico satisfeito com a reação do time, que estava perdendo, na casa do adversário, mas foi para cima no segundo tempo e fez um jogo melhor. Isso também indica que não teve problema de preparo físico, já que nossa equipe foi melhor na segunda etapa", disse.

Após o triunfo sofrido, o Cruzeiro volta a entrar em campo no próximo domingo, às 17 horas, quando vai receber a Caldense no Mineirão pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.