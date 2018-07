Técnico elogia Monterrey e vê chance contra Chelsea O futebol apresentado pelo Monterrey na vitória por 3 a 1 sobre o Ulsan Hyundai, neste domingo, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, deixou o técnico Victor Vucetich muito satisfeito. O treinador não escondeu o orgulho pela apresentação do time e, empolgado, garantiu que os mexicanos terão chance diante do Chelsea, na semifinal que será disputada na próxima quinta-feira, se repetirem a atuação.