Técnico escala Rafael Sóbis para 7.º jogo e veta saída do Fluminense

RIO - Rafael Sóbis esteve na mira do Corinthians antes do início do Brasileirão e, recentemente teve seu nome ligado ao Santos. Desde a chegada de Cristóvão Borges, porém, virou titular. Neste sábado, às 18h30, ele vai jogar contra o Bahia, na Arena Barueri. Assim, realizará sua sétima partida com a camisa do Fluminense na competição e não poderá mais defender outro clube no torneio.

A não ser que Sóbis saia para o mercado estrangeiro, Cristóvão Borges garante a permanência do jogador pelo menos até o fim do ano. Mesma situação vive o meia Wagner, que já esteve na mira do São Paulo. "Se estão treinando comigo vão para o jogo. Não estou nem contando com isso de sete jogos", garantiu Cristóvão Borges, nesta sexta-feira.

O treinador aprovou tanto a atuação do time na goleada sobre o São Paulo, por 5 a 2, quarta, no Maracanã, que vai manter na equipe até o goleiro Felipe Garcia. Como Diego Cavalieri não pode jogar porque está convocado para a Copa (ainda que na lista de espera), Cristóvão prometeu promover um rodízio entre os reservas. Mas Felipe fez o técnico mudar de ideia.

"Goleiro precisa de confiança, sequência. O Felipe jogou a última partida e vai continuar como titular. Gostei da sua atuação", elogiou Cristóvão, que também confirmou o lateral Bruno entre os titulares. "O Bruno estava sentindo dores musculares, poupamos, mas treinou bem e está apto para jogar."

Na terceira colocação do Brasileiro, o Flu tem mais três jogos para tentar chegar à Copa na liderança do torneio. Neste sábado, mesmo fora de casa, Cristóvão promete que seu time seguirá ofensivo.

"Temos que manter o mesmo comportamento, jogando dentro ou fora de casa. A resposta do trabalho que estamos fazendo dentro de campo tem sido boa. Temos que manter um nível alto, um nível bom de atuação. Temos algumas virtudes e elas tem acontecido. Desta forma, a qualidade vai aparecer", completou o treinador.