Técnico espanhol deixa West Bromwich após evitar rebaixamento no Inglês

WEST BROMWICH - A diretoria do West Bromwich Albion anunciou nesta segunda-feira que o técnico espanhol Pepe Mel deixou o comando do clube inglês em acordo mútuo. A decisão foi tomada e confirmada apenas um dia após a equipe conseguir se manter por mais uma temporada na elite do futebol da Inglaterra.

O treinador espanhol assumiu o comando do West Bromwich em janeiro, após ser escolhido pela direção do clube para suceder Steve Clarke, que foi demitido em dezembro.

"Nós gostaríamos de agradecer a Pepe por seus esforços ao longo dos últimos quatro meses para ajudar a manter o clube no Campeonato Inglês e lhe desejamos boa sorte para o futuro", disse Richard Garlick, diretor esportivo e técnico do West Bromwich.

"Depois de ter refletido sobre os acontecimentos dentro e fora do campo, durante nossas conversas, ficou claro que era no melhor para ambas as partes era que fosse realizada uma separação amigável", completou o dirigente.

Assim, Pepe Mel deixou o comando do West Bromwich um dia após o time evitar o rebaixamento no Campeonato Inglês, encerrando a sua participação no torneio em 17ºlugar, com 36 pontos.