Técnico exalta 'maturidade' do Grêmio em Montevidéu

MONTEVIDÉU - O técnico Enderson Moreira exaltou a postura dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Nacional, por 1 a 0, na noite de quinta-feira. Para o treinador, o elenco mostrou "maturidade", apesar de jogar somente a primeira partida nesta edição da Copa Libertadores e de enfrentar um rival tradicional, no Uruguai.

"Aquilo que a gente planejou foi cumprido. O Nacional é uma equipe que se empenha muito, que faz uma ligação direta perigosa, com presença da segunda bola. Conseguimos filtrar isso e manter a posse de bola dentro do campo deles para quebrar o estilo de jogo do adversário. Conseguimos fazer isso com muita inteligência", avaliou Moreira.

Além da inteligência, o treinador exaltou a maturidade da equipe, principalmente ao se referir aos jogadores mais jovens. "Nos jogos anteriores, tivemos uma atuação muito boa em alguns momentos e em outros acabamos envolvidos pelo adversário. Hoje acho que conseguimos controlar bem o jogo", declarou.

"Isso é prova de maturidade. São jovens que estão estreando na competição e isso, para mim, é muito importante, pois é uma prova que estão bem preparados para vestir a camisa do Grêmio", disse Moreira.