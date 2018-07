Técnico exalta primeiro tempo da Roma diante do Milan

ROMA - A vitória da Roma por 4 a 2 diante do Milan, no último sábado, em casa, foi construída no primeiro tempo, quando o time da capital italiana abriu 3 a 0 no placar. O técnico Zdenek Zeman não escondeu a satisfação com a exibição de seus comandados, mas admitiu o relaxamento na etapa final.

"Nós fomos muito bem no primeiro tempo, eu estou feliz com a equipe e pelos fãs. Durante o segundo tempo, talvez, pensamos em administrar o resultado e sofremos mais. O Milan é um time difícil e pode complicar a todo momento", declarou o treinador, que preferiu não avaliar se este foi o melhor jogo de seu time na temporada. "Se foi o melhor jogo? Foi uma boa partida."

Lamela foi um dos destaques da partida, com dois gols marcados, mas o jogador mais elogiado por Zeman foi o meio-campista Daniele De Rossi, autor de linda assistência para o terceiro gol romano, o primeiro de Lamela.

"Ele fez uma grande partida, principalmente na primeira etapa. Colocou em prática o plano que havíamos traçado para os primeiros 45 minutos, mostrando um jogo bonito, auxiliando o Lamela e o Pjanic", avaliou.