Técnico exalta vitória belga e minimiza 'jogo bonito'

"Estávamos nos acostumando com o jogo quando, de repente, levamos o cartão vermelho. Decidimos fazer algumas mudanças, nos beneficiamos da nova estrutura e, com paciência, conseguimos vencer, mesmo com apenas 10 jogadores em campo", exaltou o treinador, que evitou polemizar sobre a expulsão. "Não vi o lance".

Com um time misto e já classificado, a seleção belga começou a jogar com 10 após a expulsão do volante Defour, por falta violenta, aos 44 minutos do primeiro tempo. O cartão vermelho direto obrigou Wilmots a mudar o meio de campo e o ataque, tirando um pouco do poder de fogo da equipe.

A estratégia deu certo e Vertonghen marcou o gol da vitória na segunda etapa ao aproveitar rebote da finalização de Origi, que havia entrado em campo minutos antes. Na avaliação do treinador, o bom resultado confirma a sua opção pelo futebol pragmático, em resposta às críticas de que a Bélgica ainda não apresentou o futebol bonito exibido nas Eliminatórias e nos amistosos pré-Copa.

"Não estamos aqui para ver jogo bonito, estamos aqui para vencer", afirmou Wilmots, exibindo novamente mau humor diante das perguntas sobre a performance da Bélgica na Copa. "Cumprimos nossa missão, com nove pontos. Isso nunca aconteceu antes e estamos prontos para alcançar as quartas de final".

Com aproveitamento de 100%, a Bélgica terminou a primeira fase da Copa do Mundo na primeira colocação do Grupo H. Nas oitavas de final, a seleção comandada por Wilmots vai duelar contra os Estados Unidos, na terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador.