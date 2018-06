Técnico faz cortes finais e define grupo da Coreia do Sul para a Copa do Mundo

O técnico da seleção da Coreia do Sul, Shin Tae-Yong, definiu o grupo de 23 jogadores que vão defender a equipe na Copa do Mundo da Rússia ao realizar os dois cortes finais na lista preliminar de convocados. Além disso, cobrou evolução dos atletas nos últimos dias de preparação para o torneio.

+ Veja nossa página especial da Copa de 2018

+ Raio-X - Conheça as seleções da Copa da Rússia

+ Confira tabela da Copa do Mundo da Rússia

Shin Tae-Yong cortou Lee Chung-Yong, meia-atacante do Crystal Palace e que fez parte do grupo da Coreia do Sul nas edições de 2010 e 2014 da Copa do Mundo, e o defensor Kwon Kyung-Won, do Tianjin Quanjian.

Em maio, Shin Tay-Yong havia anunciado uma lista preliminar de 28 jogadores. Mas, nas últimas semanas, o técnico perdeu três jogadores por lesões, casos do meio-campista Kwon Chang-Hoon, do francês Dijon, do atacante Lee Keun-Ho, do Gangwon FC, e do lateral-esquerdo Kim Jin-Su, do Jeonbuk Motors.

A definição do grupo deixa com Son Heung-Min, do Tottenham, Lee Seung-Woo, do Verona, e Lee Jae-Sung, do Jeonbuk, a função de liderar o setor ofensivo da seleção sul-coreana. Lee Jae-sung marcou o único gol da equipe na derrota por 3 a 1 para a Bósnia-Herzegovina em Jeonju na sexta-feira, na despedida para os torcedores do país. E este foi um resultado preocupante antes dos duros jogos do Grupo F da Copa do Mundo contra a Suécia, o México e a campeã Alemanha.

"Nós não mostramos tudo nos jogos amistosos", disse o treinador. "Depois vamos para a Áustria, fortaleceremos nosso trabalho em equipe e jogaremos melhor. Vamos nos preparar completamente. Espero que nossos torcedores, assistindo nossos jogos na TV ou torcendo nas ruas, possam nos dar um grande apoio".

Antes de disputar a nona Copa do Mundo consecutiva, os semifinalistas do torneio de 2002 vão realizar amistosos contra a Bolívia e Senegal, nos dias 7 e 11, respectivamente. Os sul-coreanos estrearão na Rússia contra a Suécia em 18 de junho. Depois, vão encarar o México, no dia 23, e a Alemanha, no dia 27.

Confira a lista de convocados da Coreia do Sul:

Goleiros: Kim Seung-Gyu (Vissel Kobe/Japão), Kim Jin-Hyeon (Cerezo Osaka/Japão), Cho Hyun-Woo (Daegu FC).

Defensores: Kim Young-Gwon (Guangzhou Evergrande/China), Jang Hyun-Soo (FC Tokyo/Japão), Jung Seung-Hyun (Sagan Tosu/Japão), Yun Yong-Sun (Seongnam FC), Oh Ban-Suk (Jeju United), Kim Min-Woo (Sangju Sangmu), Park Joo-Ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-Han (FC Seoul), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors).

Meio-campistas: Ki Sung-Yueng (Swansea City/País de Gales), Jung Woo-Young (Vissel Kobe/Japão), Ju Se-Jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-Cheol (Augsburg/Alemanha), Lee Jae-Sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-Woo (Verona/Itália), Moon Seon-Min (Incheon United).

Atacantes: Kim Shin-Wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-Min (Tottenham/Inglaterra), Hwang Hee-Chan (FC Red Bull Salzburg/Áustria).