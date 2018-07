Técnico Felipão acerta patrocínio para ser garoto-propaganda

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari aceitou vincular sua imagem à empresa Ambev através de um contrato de patrocínio que vai até janeiro de 2015. Ele será garoto-propaganda de Guaraná Antarctiva, Brahma e Gatorade e se juntará a outras estrelas que também têm contrato com a Ambev: Neymar, Lucas, Leandro Damião, Paulo Henrique Ganso, Ronaldo e Cafu. Vale ressaltar que o antigo comandante do Brasil, o técnico Mano Menezes, tinha contrato com a Kaiser, marca concorrente.

O acordo entre Ambev e Felipão foi intermediado pela Dodici Sports, responsável exclusiva pela gestão dos contratos publicitários do treinador. "Essa associação é muito positiva, principalmente pelos esforços que a empresa tem feito no meio esportivo e a sua forma de interagir com os torcedores. Agora novamente vamos reeditar essa parceria vencedora. Além da Ambev, já concretizamos outras duas negociações que devem ser anunciadas em breve, ressalto que no primeiro momento (dezembro e janeiro) conversamos prioritariamente com os atuais patrocinadores da CBF e agora estamos discutindo as demais oportunidades”, destaca Juan Brito, Diretor da Dodici Sports.

Felipão está em Portugal, onde participou do Fórum de Treinadores na cidade de Guimarães. Esteve ao lado do comandante da seleção portuguesa, Paulo Bento, e disse que pretende fazer algumas mudanças na seleção brasileira, que tem cinco amistosos marcados antes do início da Copa das Confederações: Itália (21 de março, em Genebra), Rússia (25 de março, em Londres), Chile (24 de abril, em Belo Horizonte), Inglaterra (2 de junho, no Rio) e França (9 de junho, em Porto Alegre). No dia 15 de junho, os comandados de Felipão estreiam na competição contra o Japão, em Brasília.