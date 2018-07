Técnico Felipão cogita esquema com três zagueiros no Palmeiras

Preocupado com as fragilidades do time reserva do Palmeiras, o técnico Luiz Felipe Scolari poderá mudar o esquema e escalar três zagueiros na partida deste domingo, contra o Cruzeiro, candidato ao título, em Sete Lagoas (MG).

Felipão testou a formação no 3-5-2 na sexta-feira, com Leandro Amaro, Gualberto e Fabrício na zaga. Bruno será o goleiro, na vaga do titular Deola. O Palmeiras não contará com seus titulares e alguns reservas, que já entraram em férias.

Com os testes desta sexta, o treinador retoma o esquema que vinha esboçando assim que voltou ao comando do Palmeiras no meio do ano. Felipão alternou o 3-5-2 com o 4-4-2 até se decidir por este último no decorrer do Brasileirão e da Copa Sul-Americana.

Neste domingo, o Palmeiras deverá entrar em campo com Bruno; Leandro Amaro, Gualberto e Fabrício; Vítor, Fernando, Patrik, Bruno Turco e Rivaldo; Vinícius e Dinei. O atacante Lenny e o meia Jean serão opções no banco de reservas.