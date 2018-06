Técnico Felipe Conceição celebra concorrência no ataque do Botafogo

Principal contratação do Botafogo para esta temporada, o atacante Kieza pode estrear neste fim de semana. O jogador foi relacionado pelo técnico Felipe Conceição e estará à disposição para o confronto diante do Madureira no sábado, no Engenhão, pelo Campeonato Carioca.

+ Kieza prioriza Carioca e sonha ser ídolo do clube

Felipe confirmou que Kieza vai para a partida, assim como o zagueiro Joel Carli, recuperado de lesão. Só não revelou se eles serão titulares. "Carli e Kieza estão no jogo", limitou-se a informar nesta sexta-feira.

A esperança é que a chegada de Kieza solucione o problema do comando de ataque do Botafogo. Desde que Roger foi afastado para cuidar de um câncer no ano passado - posteriormente, seria vendido para o Internacional -, o clube não teve um jogador que se firmou com a camisa 9.

"O Kieza é um jogador de mobilidade e que te dá várias opções no sistema ofensivo", comentou Felipe. "Traz uma concorrência maior. O Brenner vem evoluindo em outras situações, o Kieza tem isso. Eu tenho duas ótimas opções. Com os dois ou um de cada vez. Preciso tratar com verdade, coerência e mostrando sempre o motivo da escolha. A equipe está por cima de cada um de nós e vai prevalecer o que for melhor para a equipe."

Elogiado por Felipe, Brenner ainda busca conquistar a confiança do torcedor. "Não só pelos gols, mas ele está ajudando na marcação, servindo de apoio e se movimentando muito mais. Serve o companheiro... São exemplos que eu já comentei com o grupo. O individual é consequência. Está sendo positivo", exaltou o treinador.

Se Kieza e Carli serão as novidades, o Botafogo seguirá sem Gatito Fernández, lesionado, neste sábado. O time deve entrar em campo com: Jefferson; Arnaldo, Joel Carli (Marcelo), Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo e Léo Valencia; Rodrigo Pimpão, Brenner e Luiz Fernando (Kieza).