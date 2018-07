Técnico fica frustrado após Inter sofrer quatro gols e ceder empate

O técnico Diego Aguirre ficou chateado com o empate do Internacional por 4 a 4 com o São José, na noite de quarta-feira, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Embora tenha elogiado a produção ofensiva do time, ele ressaltou ser inaceitável o time sofrer quatro gols e não vencer uma partida em que chegou a estar em vantagem de 3 a 0.

"Criamos muito e marcamos quatro gols. Mas é difícil de acreditar que fizemos quatro e não vencemos. Estou muito chateado, o time não pode deixar isso acontecer", disse Aguirre, lamentando o segundo tropeço do Inter no Campeonato Gaúcho - empatou por 1 a 1 com o Lajeadense na sua estreia, no último domingo.

Apesar da preocupação com o jejum de vitórias, Aguirre destacou que se trata apenas dos primeiros compromissos da temporada. "É um começo ruim, mas foram só dois jogos", disse o treinador, evitando realizar críticas individuais pelos erros cometidos diante do São José. "Nos momentos difíceis, temos que fechar o grupo", comentou.