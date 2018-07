Técnico Flávio Araújo entra em acordo e deixa Sampaio Corrêa

Rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro desde a semana passada, o Sampaio Corrêa já iniciou a reformulação para a próxima temporada e nesta segunda-feira anunciou a saída do técnico Flávio Araújo. A decisão foi tomada em comum acordo depois de uma reunião realizada entre treinador e diretoria.

"Pesou, principalmente, o aspecto financeiro. Precisamos nos adequar à nova realidade e começar a pensar no planejamento para o ano que vem. Agradeço ao Flávio e toda sua comissão técnica", disse o presidente Sérgio Frota.

Essa foi a quarta passagem de Flávio Araújo pelo clube e teve um aproveitamento de 27,7%, com três vitórias, seis empates e nove derrotas. Na lanterna da Série B, com apenas 27 pontos, o time maranhense será comandado de forma interina por Vinícius Saldanha - treinador da base - nas últimas duas rodadas, contra Atlético-GO e Goiás.