Técnico freia euforia após goleada do Flamengo O Flamengo goleou o Criciúma por 4 a 1, domingo, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Jayme de Almeida descartou qualquer euforia no elenco pelo resultado expressivo. Para ele, o time ainda precisa evoluir muito e nem o risco de rebaixamento está evitado, mesmo que a equipe tenha aberto uma vantagem de cinco pontos para a zona de descenso.