Técnico garante Cruzeiro com força máxima no clássico

BELO HORIZONTE - Apesar do desgaste da viagem para enfrentar o Real Garcilaso, na última quarta-feira, no Peru, pela Copa Libertadores, o Cruzeiro vai entrar em campo para o clássico contra o Atlético-MG, domingo, no Mineirão, com o que tem de melhor. Quem garante isso é o técnico Marcelo Oliveira, que diz que só vai deixar de fora atletas que vierem a apresentar problemas físicos antes da partida no Independência.

"A ideia é força máxima, se eu vou repetir o time ainda não defini, porque depende de uma avaliação física. Foi uma viagem longa, um jogo duro. Vou avaliar em função do desgaste físico e um pouco também de convicção em relação ao jogo, estratégia, adversário, mas basicamente não vai fugir muito", garantiu.

Marcelo Oliveira quer que o Cruzeiro deixe de lado a derrota por 2 a 1 na estreia da Libertadores. "A gente tem que virar a página e pensar nos jogos. Temos que concentrar agora no Campeonato Mineiro, um jogo importante, um espaço de tempo curto. Tivemos pouco tempo para treinar, mas o time já sabe o que quer, já sabe o que faz em campo e vai entrar com toda força para tentar vencer esse jogo", disse ele.

O Cruzeiro é o líder do Campeonato Mineiro. Após quatro jogos, soma 10 pontos, seguido pelo Boa, que tem nove em três partidas, com 100% de aproveitamento. O Atlético Mineiro, por sua vez, é só o oitavo, com quatro pontos.